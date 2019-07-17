Хрустящие трубочки с капустой. Очень советую их попробовать

Мои любимые пухляши, начинки не пожалела в этот раз, до чего же вкусны!
Тесто уникальное, вроде 3 простейших ингредиента, а какой вкусный результат.
Очень советую их попробовать, будете делать их очень часто.
Ингредиенты
Для начинки:
✓ Капуста – 1 небольшой кочан
✓ Лук репчатый – 2 небольшие головки
✓ Зелень (петрушка, укроп, зеленый лук) — пучок
✓ Опционально (если вариант непостный) можно добавить 3-4 шт мелко нарезанных вареных яйца
Для теста:
✓ Мука пшеничная — 2 стакана
✓ Масло растительное — 0,5 стакана
✓ Вода — 0,5 стакана
✓ Соль,перец — по вкусу
Рецепт приготовления
Готовим начинку. Мелко шинкуем капусту, мелко режем репчатый лук и зелень.
Капусту тушим, на отдельной сковороде обжариваем лук на растительном масле.
К готовой капусте добавляем зелень и обжаренный лук и по желанию мелко нарезанные вареные яйца.
Солим и перчим по вкусу, даем начинке остыть.
Готовим тесто. В миску высыпаем 2 стакана муки (может понадобиться чуть больше), добавляем 0,5 стакана растительного масла и 0,5 стакана воды.
Соединяем все ингредиенты, добавляем щепотку соли (можно еще добавить совсем немного сахара) и замешиваем мягкое эластичное тесто, оно совсем не липнет к рукам.
Полученную массу делим на 12-15 кусочков. Берем кусочек нашего теста и раскатываем его как можно тоньше, чтобы он стал прозрачным.
На край выкладываем начинку и начинаем аккуратно заворачивать нашу трубочку. Таким же образом поступаем с оставшимися кусочками теста.
Получившиеся трубочки смазываем крепким чаем для лучшего зарумянивания. Если вариант не постный, можно смазать разболтанным яйцом.
Выкладываем наши трубочки на противень, смазанный растительным маслом и присыпанный мукой (у кого есть бумага для выпечки, можно на неё).
Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 минут.
Ну вот наши трубочки и готовы. Тесто получается очень тонкое, хрустящее, напоминает слоёное, начинка остаётся сочная.
Приятного аппетита!