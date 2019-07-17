Хрустящие трубочки с капустой. Очень советую их попробовать

Мои любимые пухляши, начинки не пожалела в этот раз, до чего же вкусны!

Тесто уникальное, вроде 3 простейших ингредиента, а какой вкусный результат.

Очень советую их попробовать, будете делать их очень часто.

Ингредиенты

Для начинки:

✓ Капуста – 1 небольшой кочан

✓ Лук репчатый – 2 небольшие головки

✓ Зелень (петрушка, укроп, зеленый лук) — пучок

✓ Опционально (если вариант непостный) можно добавить 3-4 шт мелко нарезанных вареных яйца

Для теста:

✓ Мука пшеничная — 2 стакана

✓ Масло растительное — 0,5 стакана

✓ Вода — 0,5 стакана

✓ Соль,перец — по вкусу

Рецепт приготовления

Готовим начинку. Мелко шинкуем капусту, мелко режем репчатый лук и зелень.

Капусту тушим, на отдельной сковороде обжариваем лук на растительном масле.

К готовой капусте добавляем зелень и обжаренный лук и по желанию мелко нарезанные вареные яйца.

Солим и перчим по вкусу, даем начинке остыть.

Готовим тесто. В миску высыпаем 2 стакана муки (может понадобиться чуть больше), добавляем 0,5 стакана растительного масла и 0,5 стакана воды.

Соединяем все ингредиенты, добавляем щепотку соли (можно еще добавить совсем немного сахара) и замешиваем мягкое эластичное тесто, оно совсем не липнет к рукам.

Полученную массу делим на 12-15 кусочков. Берем кусочек нашего теста и раскатываем его как можно тоньше, чтобы он стал прозрачным.

На край выкладываем начинку и начинаем аккуратно заворачивать нашу трубочку. Таким же образом поступаем с оставшимися кусочками теста.

Получившиеся трубочки смазываем крепким чаем для лучшего зарумянивания. Если вариант не постный, можно смазать разболтанным яйцом.

Выкладываем наши трубочки на противень, смазанный растительным маслом и присыпанный мукой (у кого есть бумага для выпечки, можно на неё).

Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 минут.

Ну вот наши трубочки и готовы. Тесто получается очень тонкое, хрустящее, напоминает слоёное, начинка остаётся сочная.

Приятного аппетита!

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