Пирог «Кудряшкин» с творожной начинкой. Покорил своей нежностью и вкусом

Потрясающей пирог с пирожной начинкой, безумно вкусный!

Испеките и побалуйте родных!

Ингредиенты

Для теста:

✓ 100 г сливочного масла;

✓ 50 г сахарного песка;

✓ 1 желток куриного яйца;

✓ 1 ч. л. разрыхлителя или соды

✓ мука пшеничная — сколько уйдет (если очень приблизительно — грамм 200)

Для творожной начинки:

✓ 0,5 кг творога;

✓ 100 г сахарного песка;

✓ цедра одного лимона;

✓ пакетик ванилина;

✓ 3 куриных яйца;

✓ 1 ст. л. крахмала

Для «кудряшек»:

✓ 150 г кокосовой стружки;

✓ 70 г сахарного песка;

✓ 100 г сливочного масла.

Для начинки:

✓ Любые по Вашему желанию: фрукты из варенья или консервов в сиропе (в этом случае сиропу дать хорошо стечь), чернослив или другие сухофрукты.

Рецепт приготовления

Готовим тесто. Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно было мягким.

Растереть его с сахарным песком, желтком и разрыхлителем или погашенной содой.

Постепенно всыпать муку, вымешивая мягкое тесто.

Взять форму диаметром 20-25 см, смазать маслом и слегка присыпать мукой.

Выложить в форму тесто, разровнять по дну и сделать небольшие бортики.

Поставить форму с тестом в холодильник на 20-30 минут.

Достав их холодильника, выложить на тесто фруктовую прослойку, а на нее творожную начинку.

Включить духовку, чтобы она нагрелась до 180 градусов.

Творожная начинка: Растереть все ингредиенты для начинки до кремообразного состояния.

Кудряшки: Перемешать стружку, масло и сахарный песок, посыпать пирог.

Поставить в нагретую духовку и выпекать около часа.

Чтобы кокосовая стружка не слишком потемнела (тогда пирог будет некрасивым), пирог на первые 40 минут выпечки накрыть фольгой, затем её снять.

Приятного аппетита!

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