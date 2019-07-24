Пирог «Кудряшкин» с творожной начинкой. Покорил своей нежностью и вкусом

Потрясающей пирог с пирожной начинкой, безумно вкусный!
Испеките и побалуйте родных!
Ингредиенты
Для теста:
✓ 100 г сливочного масла;
✓ 50 г сахарного песка;
✓ 1 желток куриного яйца;
✓ 1 ч. л. разрыхлителя или соды
✓ мука пшеничная — сколько уйдет (если очень приблизительно — грамм 200)
Для творожной начинки:
✓ 0,5 кг творога;
✓ 100 г сахарного песка;
✓ цедра одного лимона;
✓ пакетик ванилина;
✓ 3 куриных яйца;
✓ 1 ст. л. крахмала
Для «кудряшек»:
✓ 150 г кокосовой стружки;
✓ 70 г сахарного песка;
✓ 100 г сливочного масла.
Для начинки:
✓ Любые по Вашему желанию: фрукты из варенья или консервов в сиропе (в этом случае сиропу дать хорошо стечь), чернослив или другие сухофрукты.
Рецепт приготовления
Готовим тесто. Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно было мягким.
Растереть его с сахарным песком, желтком и разрыхлителем или погашенной содой.
Постепенно всыпать муку, вымешивая мягкое тесто.
Взять форму диаметром 20-25 см, смазать маслом и слегка присыпать мукой.
Выложить в форму тесто, разровнять по дну и сделать небольшие бортики.
Поставить форму с тестом в холодильник на 20-30 минут.
Достав их холодильника, выложить на тесто фруктовую прослойку, а на нее творожную начинку.
Включить духовку, чтобы она нагрелась до 180 градусов.
Творожная начинка: Растереть все ингредиенты для начинки до кремообразного состояния.
Кудряшки: Перемешать стружку, масло и сахарный песок, посыпать пирог.
Поставить в нагретую духовку и выпекать около часа.
Чтобы кокосовая стружка не слишком потемнела (тогда пирог будет некрасивым), пирог на первые 40 минут выпечки накрыть фольгой, затем её снять.
Приятного аппетита!